YSK neden mühürsüz oyu kabul ettiğini açıkladı

Mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir diyen Kurul, İlçe Seçim Kurulları'nın hatası sebebiyle seçmenin oyunun yok sayılamayacağı değerlendirmesinde bulundu.





Yüksek Seçim Kurulu'nun, "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının gerekçesinde, Anayasa'nın ilgili maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine atıf yapılarak, "Seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen, anayasal hakkını kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır." denildi.







AÇIKLAMA İKNA ETMEKTEN UZAK





Şaibeyi ortadan kaldırmayan açıklama, 'oy sayımı devam ederken neden mühürsüz oylar o dakika itibariyle geçerli sayıldığına' açıklık getirmiyor. Oy sayımı sırasında geçerli kabul edilen ve sonrasında mühür basılan onbinlerce oy pusulasını tespit etmek mümkün görünmüyor. Bu arada YSK, geçmiş içtihatlarının aksine neden böyle bir karar aldığını da gerekçelendiremiyor