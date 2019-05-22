Samanyolu Haber /Gündem / YSK İstanbul için gerekçeli kararını açıkladı /22 Mayıs 2019 20:15

YSK İstanbul için gerekçeli kararını açıkladı

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı olarak belirlenmesi nedeniyle seçimin sonucuna etki edildiği belirtildi. Gerekçeli kararda Cumhur İttifakı'nın 'oylarının çalındığı' iddiasıyla ilgili ise bir açıklama yer almadı.

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YSK, 31 Mart’ta İstanbul’da iptal ettiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal gerekçesini açıkladı. 250 sayfalık gerekçekli karar YSK’nın internet sitesinden yayımlandı.

Gerekçeli kararın 200 sayfasında, İstanbul İlçe Seçim Kurulları’nın kısıtlı, ölü seçmen ve sandık kurullarıyla ilişkin araştırma sonuçları ve bu araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendiremeler bulunuyor. 15 sayfalık bölümünde ise kararın net gerekçesi yer alıyor. Kararın geri kalan bölümü ise muhalefet şerhlerinden oluşuyor. YSK’nın seçimi iptal etmesinde temel dayanak ‘sandık kurullarında yer alan sandık kurulu başkanlarının kamu görevli olmaması’ gösteriliyor.

YSK gerekçesinde 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı belirtildi.

Kararda, “Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, “CHP adayı ve AK Parti adayı arasında oy farkının 13.729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür” denildi.

KISA KARARDA ‘KAMU ÇALIŞANI OLMAYAN SANDIK GÖREVLİSİ’ GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

YSK, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermiş, kısa kararında ise “Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir” ifadelerine yer vermişti.
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