Bipolar teşhisi konuldu

Yakınları sosyal medyadan insan haklarına duyarlı milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrukulu ve Tanju Özcan’dan yardım talep etti.





Karateke, Konya’daki davada tutuklanan çatı dava adıyla 478 kişinin yargılandığı davada 161 tutuklu arasında yer alıyordu.Bipolar bozukluk, tıpta manif defresif olarak tabir ediliyor. Tedavi edilmediğinde intihara kadar uzanan riskler bulunuyor.





Mahkemedeki yargılamada Karateke, hayatının hiçbir döneminde bir örgüte üye olmadığını, devlet aleyhinde herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadığını söylemişti.