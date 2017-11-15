YPG'nin kritik ismi ÖSO'ya sığındı

Suriye'de, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) üst düzey bir kişinin taraf değiştirdiği söyleniyor.





BBC muhabiri Riam Dalati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, SDG Sözcüsü Talal Silo'nun Cerablus'ta ÖSO güçlerine sığındığını iddia etti.





Dalati, Silo'nun Türkiye-Suriye sınırında, "Türk ve Suriyeli dostlarıyla birlikte olduğunu" yazdı.





Sputnik muhabiri Hikmet Durgun'un DSG kaynaklarından aktardığına göre Sülo, yanında bir grupla dün gece bir araçla Cerablus'a giderek Türkiye destekli ÖSO'ya sığındı. DSG'nin elinde bulunan bir kontrol noktası yakınlarında aracı bırakan Sülo daha sonra Cerablus tarafına geçti. Sülo'nun ayrılmada önce de ÖSO grupları ile görüşmeler yaptığı ve kendisine güvence verildikten sonra teslim olmaya karar verdiği öğrenildi.





DSG yetkililerin iddiasına göre Sülo, Türkiye yetkilileri tarafından sorgulanmak üzere Gaziantep'e götürüldü. Yetkililer, Sülo'nun kaçışıyla ilgili bugün bir açıklama yapacaklarını açıkladı.