Samanyolu Haber /Dünya / Youtube silah yapımını gösteren videoları yasakladı /22 Mart 2018 15:59

Youtube silah yapımını gösteren videoları yasakladı

Video paylaşım sitesi YouTube ateşli silah, mühimmat ve silah aksesuarlarının yapımını gösteren videoları yasaklama kararı aldı.

SHABER3.COM

Video paylaşım sitesi YouTube ateşli silah, mühimmat, yüksek kapasiteli şarjör ile  susturucu ve yarı otomatik silahları tam otomatik silaha dönüştüren 'bump stock' gibi silah aksesuarlarının nasıl yapıldığını gösteren videoları yasaklama kararı aldığını duyurdu.

İzleyicilere bu aksesuarları silahlara nasıl yerleştirecekleri ya da silahları nasıl modifiye edeceklerini gösteren videolar da yasak kapsamına dahil edildi.

YouTube daha önce silah ya da silah aksesuarlarının satışıyla ilgili içerikleri yasaklamıştı.

YouTube'un politika değişikliği kararı Florida'daki bir lisede 17 kişinin öldürülmesinin ardından geldi.

Okuldaki  katliam ülkedeki silah denetimi yasalarının sıkılaştırılması tartışmalarını beraberinde getirmiş, katliamdan kurtulan öğrenciler ülkedeki güçlü silah lobisi Ulusal Tüfek Derneği'ne (NRA) karşı büyük bir protesto hareketi başlatmıştı. 

Ulusal Atıcılık Derneği ise bu tarz kısıtlamaların 'ABD Anayasası'nın 2. değişiklik maddesinin ihlali' olduğunu savundu. Dernek eğitim amaçlı içeriklerin de yasağa takılma ihtimalinden endişeli olduklarını belirtti.

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