Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'e 5 bin lira para cezası

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan manevi tazminat davasında mahkeme, Sever'i 5 bin lira tazminat ödemeye mahkûm etti.





Erdoğan'ın da avukatlığını yapan ve Ahmet Sever'den 50 bin lira tazminat talep eden Ahmet Özel, karara itiraz etti. Ahmet Sever'in avukatı Oya Aydın da itiraz ederek mahkûmiyet kararının bozulmasını istedi.





Sever, Cumuriyet gazetesinden Selin Ongun'a verdiği söyleşide kullandığı “Ak Trol'lerin kim oldukları belli. Saray’dan yönlendiriliyor bu AK troller. Bütün bu operasyonu yürüten Varank” ifadeleri nedeniyle yargılandığı hakaret davasında da 10 bin 620 lira para cezasına mahkûm edilmişti.









"Tarih bu günler için ileride hiç iyi şeyler yazmayacak"

Ahmet Sever hakaret davasındaki savunmasında 20 yıllık gazetecilik hayatının önemli bir kısmını yurt dışında geçirdiğini, son 12 yılda da devlet için çalıştığını belirterek, “Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı zamanında O’nun sözcülüğünü emanet ettiği kişi oldum. Şimdiye kadar yazdığım yazılar ve açıklamalarım ortadadır. Hiç kimseye hakaret etmedim, hiç yalan söylemedim. Hep doğruyu söylediğimi düşündüm ve doğruyu söylemeye de devam edeceğim. Bugün burada bulunmamın sebebi şikayetçinin Mustafa Varank olmasıdır. Eğer şikayetçi Mustafa Varank olmasa idi o zaman bu dava belki de açılmayacaktı” diye konuşmuştu.





AKP’nin ilk kurulduğu yıllarda başörtüsü ve vesayete karşı davranışı konusunda demokratik övgüler aldığını belirten Sever, “Bu gün demokratik tavır gösteren kişiler için Çağlayan Adalet Sarayı adeta ikinci adres olmuştur. Dolayısı ile demokratik uygulamalar yönünden bir geriye gidiş olduğu açıktır. Ben mesleki tecrübemle bu konularda değerlendirmelerde bulundum” ifadesini kullanmıştı.





Sever, Mustafa Varank'ın kendisine yönelttiği suçlamalara "AK Trol'lerle anılmak hakaret geliyorsa eğer, 'Ak Trol'lerin yaptığı iğrenç', bu anlama geliyor, onlarla birlikte görünmekten rahatsız olup dava açıyorsa o zaman ben de şunu sorayım; her şeye müdahale ediyorsunuz da buna neden etmiyorsunuz?" sözleriyle yanıt vermişti. Varank'a hakaret etmediğini belirten Sever, "Aldığım bir bilgiyi kamuoyu ile ğaylaşmaktan başka bir şey yapmadım. Kaldı ki bunu ilk söyleyen de ben değilim. Benden önce de çok kişi tarafından dile getirildi. Tarih bu günler için ileride hiç iyi şeyler yazmayacak" demişti.



