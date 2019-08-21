Samanyolu Haber /Teknoloji / 'YouTube, çocuk videolarındaki hedefli reklamları kaldırıyor' /21 Ağustos 2019 14:36

'YouTube, çocuk videolarındaki hedefli reklamları kaldırıyor'

YouTube'un çocukların kişisel verilerini kullanarak videolar öncesi gösterdiği belirtilen reklamları platformundan kaldırma kararı aldığı belirtildi. Bu değişiklikle YouTube, yıllık 50 milyon dolar zarar edebilir.

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Bloomberg'de yer alan habere göre ABD hükümetinin dijital medya devlerine baskıyı artırması ve Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) art arda soruşturmalar açması Youtube'u platformunda yeni değişiklikler yapmaya itiyor.

Dünyaca ünlü video platformu artık çocuklara yönelik videolarda artık hedefli reklam gösterimi yapmayacak.

YouTube'un bu kararı 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerinii kullanarak hedefli reklam gösteriği için FTC tarafından izlemeye takılmasının ardından aldığı belirtiliyor. 

FTC, YouTube'u 'Çocuk Verilerinin Korunma Kanunu'nu (COPPA) ihlal etme meyilinden dolayı izlemeye almış, bu sebeple rekor cezalar alabileceğini duyurmuştu. 

Platformun hedefli reklamları kaldırmak için nasıl bir yol izleyeceği ise henüz kesinleşmiş değil. Zira, YouTube'un çocuk videolarındaki tüm reklamları toptan kaldırabileceği de konuşuluyor. 

Bloomberg'de yer alan rapora göre, YouTube'un yılda çocuklara yönelik videolardan önce gösterilen reklamlardan 50 milyon dolar kazandığı hesaplanıyor. Youtube'un gelirlerinin yüzde 10'u çocuklara yönelik videolardan önce çıkan reklamlardan oluşuyor. Çocukların kişisel bilgileri ve video tercihleri üzerinden oyuncak, boyama kitabı, kırtasiye gibi reklamlar videolar öncesi hedefli bir şekilde gösteriliyordu.

800 BİN VİDEOYU SİLDİ

ABD'de Çocuk Verilerinin Korunması Kanunu uyarınca çocukların ticari olarak sömürüden uzak tutulmaları gerekiyor. Youtube'un bu hususta ceza almaktan korktuğu için hedefli reklamları göstermeme kararı aldığı konuşuluyor.

YouTube bu sene içinde 800 bin videoyu çocukların izlemesi sakıncalı olduğu gerekçesiyle platformundan sildi.

Çinli TikTok geçen sene 13 yaşının altındaki izleyicilerin kişisel bilgilerini topladığı gerekçesiyle ABD'de 5.7 milyar dolar cezaya çarptılırılmıştı.
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