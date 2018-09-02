Samanyolu Haber /Medya / Yönetmen Aram Gülyüz vefat etti /02 Eylül 2018 13:35

Yönetmen Aram Gülyüz vefat etti

Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayata veda etti.

SHABER3.COM

Gülyüz'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında üzüntüsünü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemamızın usta ismi Aram Gülyüz'ün aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. 1958'de adım attığı Türk sinemasına büyük hizmetleri bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Aram Gülyüz, 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Metro Film'i 1958'de kurarak sinemaya adım atan Gülyüz, 1958'de Türk Alman ortak yapımı İstanbul Macerası filmine imza atarken, 1960'ta senaryosunu yazdığı "Sensiz Yıllar" ile yönetmenliğe başladı.

Usta isim, yaşamı boyunca 28 filmin senaryosunu kaleme aldı. "Ayşecik" film serisi ile "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden biri olan Aram Gülyüz, 2014'te "Zaman Makinesi 1973" isimli filmin yönetmenliğini üstlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yönetmen Aram Gülyüz vefat etti Sonraki Haber >>

Galaksi kaşifi Pakdil TED'de keşfi 'Burçin Galaksisi'ni anlattı

Galaksi kaşifi Pakdil TED'de keşfi 'Burçin Galaksisi'ni anlattı

Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü

Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü

Metrocity AVM'nin yürüyen merdiven ve X-Ray'lerine haciz geldi

Metrocity AVM'nin yürüyen merdiven ve X-Ray'lerine haciz geldi

Kırgız Cumhurbaşkanı: SAPAT eğitim kurumları devam edecek

Kırgız Cumhurbaşkanı: SAPAT eğitim kurumları devam edecek

Bu film doğumdan sonra tutuklan bebekleri anlatıyor

Bu film doğumdan sonra tutuklan bebekleri anlatıyor

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

53 yaşındaki down sendromlu adam babası ile buluşursa

53 yaşındaki down sendromlu adam babası ile buluşursa

Er-geç kuruyacak o diller....

Er-geç kuruyacak o diller....

"Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor"

Bu zulmün ta kendisidir!

Bu zulmün ta kendisidir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:57