Yönetmen Aram Gülyüz vefat etti

Gülyüz'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında üzüntüsünü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemamızın usta ismi Aram Gülyüz'ün aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. 1958'de adım attığı Türk sinemasına büyük hizmetleri bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.







Aram Gülyüz, 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Metro Film'i 1958'de kurarak sinemaya adım atan Gülyüz, 1958'de Türk Alman ortak yapımı İstanbul Macerası filmine imza atarken, 1960'ta senaryosunu yazdığı "Sensiz Yıllar" ile yönetmenliğe başladı.





Usta isim, yaşamı boyunca 28 filmin senaryosunu kaleme aldı. "Ayşecik" film serisi ile "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.





Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden biri olan Aram Gülyüz, 2014'te "Zaman Makinesi 1973" isimli filmin yönetmenliğini üstlenmişti.