7 gazete bugün kur krizi sebebiyle çıkmadı

Kağıt fiyatlarındaki artış sonrası krize giren gazete ve dergiler ilk iş olarak fiyatları yükseltti. Bu adımın gazetelere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, İzmir'de yayıncılık yapan 7 yerel gazete, bundan sonra pazar günleri çıkmama kararı aldı.



Halktv'nin haberine göre, aralarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne ait 9 Eylül, Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yenigün, İlk Ses, Yeni Bakış ve Ticaret'in de bulunduğu gazetelerin bundan böyle pazar günleri okuyucularıyla buluşamayacakları bildirildi.





9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attilâ yaptığı açıklamada, "Ekonomik sıkıntılar, doviz kurundaki artış ve ve gazete kağıdı ithalatındaki zorluklar yüzünden artık pazar günleri yayımlanmayacaklarını" söyledi.