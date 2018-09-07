Samanyolu Haber /Ekonomi / Yöneticileri sırra kadem basan dev şirket konkordato istedi /07 Eylül 2018 14:50

Yöneticileri sırra kadem basan dev şirket konkordato istedi

Filo kiralama sektörünün önemli bir oyuncusu iken, geçen ay başında faaliyetlerini durduran Fleetcorp AŞ, konkordato talebinde bulundu.

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Piyasaya olan borçları nedeniyle bazı yöneticilerinin ülkeden kaçtığı iddia edilen, oto galeri sahiplerinin Etiler'deki işyeri merkezini bastığı haberleri medyaya yansıyan filo kiralama devi Fleetcorp A.Ş. 1.8 milyar dolarlık borcu ile konkordato için başvuruda bulundu.

İstanbul Ticaret Mahkemesine dün dava başvurusunda bulunan şirketin toplam borcu 1.8 milyar lirayı aşıyor.

Kuveytli Fleetcorp AŞ, yaşadığı darboğazdan çıkmak için İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talep etti. Önemli bir bölümü bankalara olmak üzere 1,8 milyar lirayı aşan borcu bulunan şirketin başvurusuna ilişkin henüz çıkan bir tedbir kararı yok.

Yüzlerce galericinin de alacaklı olduğu şirket, geçen ay başında faaliyetlerini durdurmuştu. Şirketten alacaklı konumda bulunan Mercedes –Benz ise bir dizi lüks otomobilin icradan satışı istemişti.

3 binin üzerinde müşterisi olan ve tamamı Kuveytli iş adamı Adnan al Bahar’a ait olan şirketin Türk yöneticilerinden iki ayı aşkın bir süredir haber alınamadığı iddia edilirken şirketten ikinci el araç satın alan bazı galericilerin araçların parasını ödedikleri halde devrini alamadıkları gerekçesiyle merkezi basıp zarar verdikleri ve bazı çalışanları darp ettikleri de medyaya yansıyan iddialar arasında.
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