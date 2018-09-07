En saçma propaganda filmini yapan yönetmene mahkemeden 'terörist kararı' çıktı

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan yönetmen Ali Avcı ile avukatları katıldı. Söz alan Ali Avcı, soruşturmaya konu filmin darbeyi anlatan bir film olduğunu belirterek, “Bu film ‘darbe olsaydı nasıl olurdu’yu anlatan bir film idi. Film tek kişilik değildir. Örneğin köprüyü kapatırken emniyet müdürlüğü yardım etti. Filmde Erdoğan’ın başına silah dayanması asıl sıkıntı çıkaran sahne. Sokaktaki çocuğa sorsanız darbenin hedefinin Erdoğan olduğunu söyler, Erdoğan da bunu söyler zaten. Eğer terör örgütü propagandası yapsaydım Erdoğan’ı namaz kılarken değil kaçış planı yaparken çekerdim” dedi.





Filminde subliminal mesaj verdiği iddiasını kabul etmeyen Ali Avcı, “Subliminal mesaj verdiğim ispat edilsin müebbet hapis almayı kabul ederim” dedi.







BERAATINI İSTEDİ





Savunmasının ardından karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Ali Avcı, “Beraatımı istiyorum” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Avcı’yı, “F.../PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.





İDDİANAMEDEN





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 22 sayfalık iddianamede, “bir filmin fragmanının yayınlandığı, fragmanın incelenmesinde ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sahnelerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından kesitlerin yer aldığı, ayrıca görsel sahnelerde Cumhurbaşkanının kafasına silah dayanmış şekilde ve ailesinin öldürüldüğü sahnelerin olduğu görülmüştür. Fragmanda filmin yönetmenliğini şüpheli Ali Avcı’nın üstlendiğinin belirlenmiştir” denilmişti.







ERDOĞAN'I ÖLÜMLÜ GÖSTERİNCE DAVA GELDİ





Uyanış filminde Erdoğan övgüsünün dozunu ayarlayamayan Avcı'nın Erdoğan'ı ölümlü bir varlık olarak göstermesi terör örgütü kurmak olarak değerlendirilirken Ali Avcı daha önce çektiği Reis isminde, yine övgü dozu yüksek ve IMDB'ye göre dünyanın en kötü filmleri arasında gösterilen bir yapıma daha imza atmıştı.

