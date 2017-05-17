Samanyolu Haber
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı Ölü ve yaralılar var...
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı Ölü ve yaralılar var...
/
17 Mayıs 2017 07:54
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı Ölü ve yaralılar var...
Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde bir yolcu otobüsünün TIR'a çarptı.
İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.
<< Önceki Haber
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı Ölü ve yaralılar var...
Sonraki Haber >>
Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı
Yumruklar, tekmeler havada uçuşurken, ABD polisi gerilimi yatıştırmakta zorlandı. Güvenlik güçleri...
Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi
Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi
IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri
Bu yıl hüzünle yapılan IFLC etkinliklerinin Avustralya ayağında, Dünyanın dört bir tarafındaki...
Yazıklar olsun böyle insanlığa böyle adalete!
Emin Çölaşan zindandaki o anneyi yazdı Çölaşan'a "yazıklar olsun" dedirten olayda Fadime Danışman,...
Erdoğan'a ABD'de miting şoku!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ümitlerle yaptığı ABD gezisinde bir ‘miting’ türü organizasyon...
FLAŞ... Aysun öğretmen tahliye oldu, ev hapsine alındı
Zonguldak'ta 31 yaşındaki öğretmen Aysun Aydemir doğumunun ardından bebeğiyle cezaevine konulmuştu,...
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı Ölü ve yaralılar var...
Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde bir yolcu otobüsünün TIR'a çarptı.
Eski bakanın kardeşi, kiracısı tarafından öldürüldü
Mersin'in Tarsus İlçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Yaşanan olayda kiracı...
TRT'de Numan Kurtulmuş'un adamını görevden aldılar
Görevden alınanlardan birisi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un özel kalem müdürüyken...
Erdoğan'ın ABD gezisinin Menderes'le ilgisi ne?
Fehmi Koru şahsi internet sitesindeki Kritik gezi neden kritik? "Menderes ve Özal’ın Washington...
Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı
Washington’da Türk Büyükelçiliği Konutu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto...
Hiçbir zulüm olmasa bile Aysun öğretmenin gözyaşları yeter...
Zonguldak Ereğli'de polis doğumhane önünde nöbet tuttuğu Aysun öğretmeni 3 günlük bebeği ile...
Tweet
Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı
Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi
IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri
IFLC Avustralya bugün MC TV'de!
IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!
Aldanmamanın biricik yolu...
Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar
Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek
“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Pasaportunda Türkiye damgası var diye Hollandalı'yı Çin'e sokmadılar
TEOG'da 'kolay soru' polemiği
Erdoğan'a ABD'de miting şoku!
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
10:28:37