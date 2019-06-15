Samanyolu Haber /Gündem / YKS esnasında fenalaşan aday hayatını kaybetti /15 Haziran 2019 22:12

YKS esnasında fenalaşan aday hayatını kaybetti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) katılan 24 yaşındaki aday yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) katılan 24 yaşındaki aday yaşamını yitirdi.

Sercan Bolat (24) Ankara Sincan'daki 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulunda YKS'nin ilk oturumuna girdi. 

Sınav sırasında fenalaştığı ve yere düşerek başını çarptığı öğrenilen Bolat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sercan Bolat (24) Ankara Sincan'daki 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulunda YKS'nin ilk oturumuna girdi. 

Sınav sırasında fenalaştığı ve yere düşerek başını çarptığı öğrenilen Bolat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesi'ne kaldırıldı.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YKS esnasında fenalaşan aday hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:07:46