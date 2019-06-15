YKS esnasında fenalaşan aday hayatını kaybetti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) katılan 24 yaşındaki aday yaşamını yitirdi.
Sercan Bolat (24) Ankara Sincan'daki 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulunda YKS'nin ilk oturumuna girdi.
Sınav sırasında fenalaştığı ve yere düşerek başını çarptığı öğrenilen Bolat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sercan Bolat (24) Ankara Sincan'daki 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulunda YKS'nin ilk oturumuna girdi.
Sınav sırasında fenalaştığı ve yere düşerek başını çarptığı öğrenilen Bolat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesi'ne kaldırıldı.