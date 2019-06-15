Türkiye’nin ithalatı yüzde 233 arttı: İlk sırada Polonya var

Türkiye’nin kırmızı et üretimi azalırken ithalat patladı. Et ve Süt Kurumu’nun ‘2018 Sektör Değerlendirme Raporu’na göre kırmızı et ithalatı geçen yıl miktar bazında yüzde 233 artarken değer bakımında yüzde 106 oranında artış gösterdi.





Dünya gazetesinin aktardığı rapora göre, 2017 yılında 18 bin 857 ton olan kırmızı et ithalatı için 85 milyon 190 bin dolar ödendi. 2018 yılında ise toplamda 55 bin 752 ton kırmızı et için Türkiye, dışarıya 260 milyon 107 bin dolar ödeme yaptı. Yapılan ithalatın tamamı büyükbaş hayvan eti. Küçükbaş hayvan eti ithalatı yapılmadı.





Kemiksiz et ithalatındaki artış yüzde 3488







Detaylı incelendiğinde Et ve Süt Kurumu raporunda çok çarpıcı veriler var. 2018 yılında kemiksiz kırmızı et ithalatındaki artış yüzde 3 bin 488 olduğu dikkat çekiyor. 2017 yılında sadece 339 ton 858 kilo kemiksiz et ithal edilirken 2018 yılında kemiksiz et ithalatı 2 bin 241 ton 421 kiloya ulaştı.





Aynı dönemde kemikli et ithalatındaki artış ise yüzde 135 oldu. 2017’de 18 bin 517 ton 790 kilo olan kemikli et ithalatı 2018 yılı sonu itibariyle 42 bin 556 ton 145 kilo oldu.





İthalatın yüzde 76’sı Polonya’dan





Kırmızı et ithalatının yüzde 76’sı Polonya’dan yapılırken yüzde 12’si ise Bosna Hersek’ten gerçekleştirildi. 2018’de Polonya’dan 42 bin 349 ton, Bosna Hersek’ten 6 bin 861 ton, Sırbistan’dan 3 bin 609 ton, Ukrayna’dan 1726 ton et ithalatı yapıldı. İthalat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla 784 ton ile Macaristan, 335 ton ile Fransa, 48 ton Romanya ve 36 ton ile Letonya yer alıyor.





Polonya, Macaristan, Fransa, Letonya, Romanya’dan kemikli et, Bosna Hersek, Sırbistan ve Ukrayna’dan ise kemiksiz et ithal edildi.





İthalata 1,7 milyar dolar ödendi





Türkiye 2018 yılında, toplamda 1 milyon 460 bin 563 büyükbaş ve 426 bin 507 küçükbaş olmak üzere 1 milyon 886 bin 70 baş canlı hayvan ithal etti. Bu ithalat için ödenen toplam döviz 1 milyar 754 milyon 531 bin 892 dolar.