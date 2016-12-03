Yine Metro yine kaza: 13 yaralı... 'Şoför uyuyordu'







Kaza, saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 30’uncu kilometresindeki Sinanpaşa’ya bağlı Taşoluk Beldesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Bursa’ya giden Eyüp Tüysüz yönetimindeki 07 S 3043 plakalı 35 yolcu taşıyan Metro firmasına ait otobüs, aynı yönde giden Turgay Derin yönetimindeki çimento yüklü 41 KT 386 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.







Kazada, otobüste adının 'İzzet' olduğu belirtilen muavin ağır, sürücü koltuğunda sıkışan şoför Eyüp Tüysüz ile yolculardan 11’i hafif yaralandı. AFAD ve itfaiye yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar ve Sandıklı’daki hastanelere götürüldü. Kazan ardından diğer yolcular olay yerine gelen başka bir otobüsle gönderildi.













Kamyon şoförü Turgay Derin, "Yolumda ilerlerken otobüs hiç sağ- sol yapmadan gelip direkt vurdu. Şoförü büyük ihtimalle uyudu. Sadece sesin farkına vardım. Bomba gibi patladı" dedi.