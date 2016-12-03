Samanyolu Haber /Dünya / İran Zarrab'ın ortağı Zencani'yle ilgili kararını verdi /03 Aralık 2016 13:40

İran Zarrab'ın ortağı Zencani'yle ilgili kararını verdi

İran Yüksek Mahkemesi, Rıza Sarraf'ın iş ortağı olarak anılan işadamı Babek Zencani'nin idam cezasını onadı. Zancani'nin cezasının geri çekildiği iddia edilmişti.

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İran Zarrab'ın ortağı Zencani'yle ilgili kararını verdi

İran’da milyarlarca dolarlık yolsuzluk suçlamasından idama mahkum edilen işadamı Babek Zencani’nin cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı. İran Yüksek Mahkemesi Başkan Yardımcısı Gulam Rıza Ensari cezanın onandığını açıkladı. Ensari, davanın diğer iki sanığı olan Mehdi Şems ve Hamid Fellah’ın idam hükümlerinin geri çekilebileceğini de söyledi.

Zencani, dönemin İran hükümetinin uluslararası yaptırımların etrafından dolanarak petrol geliri elde edebilmesi için Türkiye, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki şirketler üzerinden altın ihracatı yaptığını ve hükümete yardım ettiğini savunuyordu. İran yargısıysa, Zencani’yi bu süreçte zimmetine milyarlarca para geçirmekle suçluyordu. Mal varlığının 10 milyar doları bulduğu öne sürülen Zencani, İran kökenli Türkiye vatandaşı Rıza Sarraf’ın da ‘ortağı’ olarak anılıyordu.

Zencani’ye verilen idam cezası, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından eleştirilmişti. Ruhani, Zencani’nin idam edilmesi halinde, eski hükümetten kendisine destek veren kişilerin isimlerinin ortaya çıkamayacağını savunmuştu.
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