Samanyolu Haber /Spor / Yine anlaşamadılar, top TFF'de /02 Ağustos 2019 14:38

Yine anlaşamadılar, top TFF'de

Sezon öncesi yayıncı kuruluşla Kulüpler Birliği, sabit döviz kurunda anlaşamadı.

SHABER3.COM

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.


 
Naklen yayın krizinde çözüm haftaya kaldı.

Kulüpler Birliği'nin İstanbul'daki merkez ofisinde gerçekleşen toplantıda Katarlı yayıncı kuruluş beIN Sports katılmadı, ancak sabit döviz kurunda ısrar teklifini toplantı öncesi dile getirdi.

Kulüpler Birliği, sözleşmede iyileşme konusuna sıcak baktığı halde sabit döviz kuru konusuna evet demedi. Böyle olunca da Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki görüşme yayın krizini çözmedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Liglerin ertelenmesi, geç başlaması doğru değil.

Toplantıdan sonra açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ertelenmesinin sözkonusu olmadığını söyledi.

Başkan Özdemir, "Kulüpler Birliği'nin misafiri olduk. Son durumun bütün şartlarını müzakere ettik. Kulüplerimizin desteğiyle son görüşmeleri yapıp nasıl bir anlaşmaya vardığımızı ilan edeceğiz. Liglerin ertelenmesi, geç başlaması doğru değil. Beinsports'la yolumuza devam edeceğiz. En kısa zamanda kamuoyuna açıklama yapacağız. Olumlu olarak yaklaştılar meseleye. Çözüm hazır. İnşallah çözümü en kısa zamanda bitirip uygulamaya koyacağız. Yayıncı kuruluşun ödemelerinde sıkıntı olmayacak" açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: TFF'ye yetki verdik

Toplantıdan sonra açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği adına yayıncı kuruluş ile görüşmesi için TFF'ye yetki verdik dedi
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