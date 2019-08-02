Samanyolu Haber /Gündem / Şehit aileleri ve gazilerin bayram yardımı kesildi /02 Ağustos 2019 14:41

Şehit aileleri ve gazilerin bayram yardımı kesildi

Hükümet şehit aileleri ve gazilere verilen bayram yardımlarını 'emekli oldukları için bayram ikramiyesi aldıkları gerekçesiyle' kesti.

SHABER3.COM

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şehit aileleri ve gazilere dini bayramlarda İl Sosyal yardımlaşmadan sağlanan desteğin kesildiğini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın bir aileye gönderdiği resmi evrakla gözler önüne serdi.

17 yıllık iktidarı döneminde AK Parti’nin, ‘fakir fukaranın aldığı iki kuruş yardımı keserken lüks harcamalardan tasarruf etmediğini’ ifade eden CHP’li Gürer, “Şehit aileleri ve gazilere verilen yardımın, emekli oldukları için bayram ikramiyesi aldıkları gerekçesi ile kesildiği ifade edildi. Emekli ikramiyesi, aldığı maaşa endeksli olan bazı ailelerin yardım miktarı da düştü” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e durumu aktaran aileler de şunları söyledi: “Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bayramlarda sosyal yardımlaşmadan aldıkları bayram yardımlarını, zaten emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor diyerek kestiler. Oysa durum sadece gazilere ve şehit ailelerine özel değildir, ikramiye tüm emeklilere veriliyor. Bizleri, pozitif ayrımcılık ilkesinden faydalandırmalarını ve bu yardımın verilmesini istiyoruz. Bizler, şehit aileleri ve gaziler olarak, acaba emeklilere tanınan emekli ikramiyesi bahane edilerek neden sosyal yardımlardan muaf kalıyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şehit aileleri ve gazilerin bayram yardımı kesildi Sonraki Haber >>

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:17:55