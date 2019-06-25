Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'ı seçim sonuçları değil, Erdoğan ağlatmış! /25 Haziran 2019 19:19

Yıldırım'ı seçim sonuçları değil, Erdoğan ağlatmış!

CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a büyük bir fark atarak kazandı.

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Sosyal medyada seçimi kaybeden Binali Yıldırım’a ilişkin dikkat çeken bir video paylaşıldı. Arabanın içinden AKP’li seçmenlerle selamlaşan Binali Yıldırım’a, partililer, “İl başkanı istifa etmeli. İstifa etsinler. Ağlatmaya hakları yok sizi” diye seslendi. Seçimi kaybeden Binali Yıldırım’ın ağladığı görüldü.

Peki, Binali Yıldırım’ı ağlatan seçim sonuçları mıydı?

Binali Yıldırım, oy sayımının sürdüğü ve Anadolu Ajansı’nın daha veri vermeye başlamadığı saat 19.16’da gazetecilerin karşısına çıkarak rakibi Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmişti. Yıldırım, “Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına olacak çalışmalarda kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz” demişti. Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim akşamı erken açıklama yaptığı için Binali Yıldırım’a tepki gösterdi. Yıldırım’ın Erdoğan’ın tepkisi nedeniyle moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.
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