Kendini avuttu: Seçimlerde tartışmasız bir zafere imza attık

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:







Pazar günü yapılan İBB Başkanlığı yenileme seçimlerinin de şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu göreve seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde hem birleştirme tutanaklarında hem sandık kurullarında sonucu etkileyebilecek sorunlar tespit edilmişti. Bu seçimlerde gerek belediye meclisinde kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı, komisyon seçimlerini yine AK Parti almıştı, başkan vekilliklerinde arkadaşlarımız göreve gelmişti.





"BİNALİ BEY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"





Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukukidir. Tabi ki biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu Meclis Başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi bunca bilgisini, birikimini, projesini hayata geçirmek için aday olmuştur. Ancak İstanbul halkının takdiri bu şekilde gelişti. Bizim için önemli olan milli iradenin tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisi bakımından kıymetlidir.





"31 MART'IN GALİBİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"





31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir. Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti ancak kazanmamıza yetmedi. AK Parti ve MHP olarak sahip olduğumuz 25 belediye ile halkımıza en güzel hizmetleri verme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar olarak da hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Derin bir aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz.





"MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ"





Bundan sonra tüm mesaimizi önümüzdeki gündeme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz. Tanımlamamızı kendi içimizde yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatma durumda değiliz.





"S-400 KONUSUNDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"





17 yıldır girdiğimiz her mücadelede milletimizin desteğini yanımızda bulduk. Uluslararası arenada üzerimize geldiklerinde milletimizle birlikte "one munite" dedik. Çarşamba günü G20 toplantısı için Japonya-Çin ziyaretimiz var. Dünyanın ekonomi ve siyasi gündemini konuşacağız. Bakanlarımız ile birlikte orada bu gündemleri ele alacağız. S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Türkiye baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımız ile ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız. Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşlarını kazanca dönüştürecek tüm girişimlere destek veriyoruz.





KUZEY KIBRIS'TAKİ SONDAJ ARAMA FAALİYETLERİ





Her alanda gelişen ve kalkınan Türkiye sürekli yeni sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Biz hep meydan okumayı tercih ettik. Birileri ülkemizi yine kendi içine hapsetmeye çalışıyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Ülkemizin temel güvenlik politikalarından taviz vermeden tavrımızı ortaya koyduk. Doğu Akdeniz'de bulunan ve bulunacak doğalgazın adil paylaşımı sağlanana kadar bölgede attığımız adımları sürdüreceğiz. Bizim orada haklarımız var. Sondaj gemilerimiz arama faaliyetlirini sürdürecek ve bunun yanında silahlı kuvvetlerimiz güvenlik önlemini alacaktır. Tabi bu adımlarımızı eleştirenler var. Bunların Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarımın hakları nedir diye bir derdi yok. Biz soydaşlarımızın çıkan ne kadar petrol, doğal gaz varsa, orada hakları var. Burayla ilgili Fransa'nın söyleyeceği bir şey yoktur. Yunanistan konuşuyor garatördür, Türkiye konuşuyor garantördür ama Fransa sen konuşamazsın.





Suriye'de terör koridorunu yaptığımız müdahalelerle ortadan kaldırdık. Şimdi biz diyoruz ki bu terör koridorunu güvenlik koridoru haline getirelim. Ülkemizdeki Suriyelileri oraya yerleştirmeye çalışalım. Koalisyon güçleri varya, buna destek versin.





Sayın Trump'a söyledim. Dikkat ederseniz o da güvenli bölge ifadesini birkaç kez kullandı ama mali desteğe gelince bir gelişme olmadı. Sayın Merkel ile de konuştum ama oradan da bir ses yok. Bütün bunlara rağmen şu anda ülkemizde bulunan 330 bin Suriyeli geri döndü.





Milletimiz 31 Mart seçiminde Ak Parti'ye ve MHP'ye durmak yok yola devam demiştir. Önümüzde 2023 hedefimiz var. Bu hedeflere inşallah ulaşacağız. Önümüzdeki dönemde ekonomi üst sıralarda yer alacaktır. Maalesef Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde, sağlıkta attığımız adımları küçümseme ile kendilerine pirim yapmaya çalışıyor. Bugün bir tanesi "Şu kadar bölünmüş oy yaptım demekle mi oy alacaksınız". Ne olacak? Sen niye varsın o zaman?





Erdoğan, "Şimdi ben bir vatandaşımızın çetiği videoyu göstermek istiyorum hanımefendiye. Neyse sim vermek istemiyorum" diyerek Kahramanmaraşlı olduğunu söylediği bir yurttaşın görüntüsünü izletti. Görüntüde tünelden otomobil ile geçen kişinin "Adam dağları deldi" dediği duyuluyor. Erdoğan şöyle devam etti:





Benim Kahramanmaraşlı kardeşim bunu anladı ama bu hanımefendi hala anlamadı. Yüzlerce tünelle dağları deldik. Bunlar bugüne kadar niye yapılmadı. Bir teşekkür etmesini bilin ya. Niye sizler bunu yapamadınız? İşte kıskançlık çok kötü bir illet. Fakat isteseler de istemeseler de biz bu yollar yapmaya devam edeceğiz.





Birileri tweetler atıyor. Kürtlere yönelik çok daha farklı imkanlar getirdik diye. Ya biz neyi getirmedik ki. Ya bir gidin şu Güneydoğu'yu bir gezin. Acaba buraların 10 yıl önceki durumu ile şimdiki durumu nedir bir gidin yerinde görün. Eğer biz Kürt kardeşlerimizi bir kenara koymuş olsaydık, bizden öncekiler gibi hiç oraya uğramazdık. Biz 82 milyonu kucakladık.





"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ"





Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kabine değişikliği ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Kabine değişikliği olmaz" ifadesini kullandı.