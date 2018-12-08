Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım, kendine yakın kişileri istifa ettiriyor, ekip kuruyor /08 Aralık 2018 14:31

Yıldırım, kendine yakın kişileri istifa ettiriyor, ekip kuruyor

AKP’nin İstanbul adayı olması beklenen Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul’un bazı ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek istediği belirtildi.

SHABER3.COM

Yıldırım'ın kendine yakın bürokratları istifa ettirdiği, AKP genel merkezinin hazırladığı 39 ilçedeki aday adayları konusunda itirazlarda bulunduğu aktarıldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Yıldırım hazırlıklara başladı. Genel merkezin planladığı bazı ilçe adaylarına karşı çıkan ve, “Benim bazı ilçelerle ilgili önerim var,” diyen Yıldırım, kendine yakın bürokratları da istifa ettirdi. Yıldırım'ın yeğeni olan Cem Murat Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

İlçelere isim önerdi

Cem Murat Yıldırım'ın İstanbul'un ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösterileceği öğrenildi. Yeğen Yıldırım, Binali Yıldırım ile birlikte siyaset yapacak. AKP Genel Merkezi'nin hazırladığı 39 ilçedeki aday adayları konusunda Binali Yıldırım'ın itirazları bulunuyor. Bazı ilçelere isim öneren Yıldırım'ın bu taleplerinin de değerlendirildiği öğrenildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıldırım, kendine yakın kişileri istifa ettiriyor,... Sonraki Haber >>

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Bir anda yola itti

Bir anda yola itti

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Timsah dolu havuza düştü

Timsah dolu havuza düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:51