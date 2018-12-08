Trump Dışişleri sözcüsünü BM Daimi Temsilciliği'ne önerdi

Trump, Nikki Haley’den bu ay sonunda boşalacak Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği koltuğu için Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert’i, Adalet Bakanlığı için de eski Başkan George H.W. Bush döneminde görev yapan William Barr’ı aday gösterdi.





Trump, Andrews Hava Üssü’ne hareketinden önce Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süredir Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevi için Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert’ın adı geçiyordu. Trump, resmi olarak bu göreve Nauert’i aday gösterdiğini duyurdu. Trump, Nauert için “Çok zeki, akıllı” ifadesini kullandı.





Nikki Haley Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevinden ayrılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Onun yerine göreve aday gösterilen Heather Nauert, daha önce Fox News’da görev yapmış, sonrasında da Trump yönetiminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne getirilmişti. Nauert’in BM temsilciliği görevinin kesinleşmesi için Senato onayını alması gerekiyor.





Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın istifası sonrasında Başkan Trump’ın bu göreve kimi aday göstereceği de merak ediliyordu. Trump, Adalet Bakanlığı görevine eski ABD Başkanı George H.W. Bush döneminde görev yapan William Barr’ı aday gösterdi. Trump’a seçim kampanyası döneminde güçlü şekilde destek veren bir önceki adalet bakanı Jeff Sessions, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik olarak özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmadan çekilmiş, bu sebeple sık sık Trump’ın eleştirilerine maruz kalmıştı.





68 yaşındaki William Barr 1991-1993 yılları arasında George Bush döneminde adalet bakanı olarak görev yapan Cumhuriyetçi bir avukat. Barr’ın görevinin de resmiyet kazanması için Senato onayından geçmesi gerekiyor. Mueller soruşturmasına Trump’ın bugüne kadar tepkisi düşünülürse, Adalet Bakanlığı görevine aday gösterilen William Barr’ın senatörlerin zorlu sorularıyla karşı karşıya kalması olası.





William Barr daha önce Rusya soruşturması konusunda özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ekibinin siyasi eğilimini sorgular nitelikte açıklamalar yapmıştı. Ancak Willim Barr’ın adaylığını destekleyen pek çok Cumhuriyetçi isim de Barr’ın daha önce Adalet Bakanlığı’nda Mueller’la bir dönem görev yaptığının, Bush dönemindeki sağlam sicilinin de Demokratların duyacağı olası endişeyi gidereceğinin altını çiziyor.





Trump yönetiminde önümüzdeki günlerde bir değişiklik daha bekleniyor. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin istifa etmesi bekleniyor. Trump ve emekli general olan John Kelly arasında gerilimli bir ilişki olduğu Amerikan basınına yansımıştı. Geçtiğimiz ay Reuters’a bilgi veren bir kaynak Trump’ın John Kelly yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence’in genel sekreteri Nick Ayers’i düşündüğünü söylemişti.





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