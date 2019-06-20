‘Yıldırım, İmamoğlu’nun reytinginden faydalanmak istedi’

’17 yıl sonra bir ilk’ olarak tanıtılan iki adayın ortak bir yayına katılma durumunu “Demokrasi şöleni değildi” sözleriyle yorumlayan Birgün Gazetesi Yazarı-İletişimci Ümit Alan, “Yayın kararı 31 Mart’tan önce alınsaydı demokrasi için bir hamle olurdu” dedi.







‘ANA AKIM MEDYA ESKİ GÜCÜNÜ YİTİRDİ’





Medyanın seçim süreçlerinde oynadığı rol konusunda Hakan Aksay’ın sorularını yanıtlayan Alan, “Bu seçim sürecinde medya üstlenmesi gereken rolü üstlenmiyor. İnsanlar sosyal medyadan, bağımsız yayınlardan beslenmeye çalışıyor. Önceden ana akım dediğimiz yapı eski algı oluşturma gücünü yitirmiş durumda” dedi.





‘SAKİN ADAY İMAMOĞLU’ İMAJINI YIKMAK İSTEDİ’





Binali Yıldırım’ın ortak yayına katılma kararının iki sebebi olduğunu söyleyen Alan, ilk olarak Yıldırım’ın İmamoğlu’nun reytinginden faydalanmak istediğini söyledi. İkinci sebebin ise ‘sakin aday İmamoğlu’ imajını canlı yayında yıkmak olduğunu ifade etti.