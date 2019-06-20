Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yıldırım, İmamoğlu’nun reytinginden faydalanmak istedi’ /20 Haziran 2019 21:00

‘Yıldırım, İmamoğlu’nun reytinginden faydalanmak istedi’

Birgün Gazetesi Yazarı-İletişimci Ümit Alan, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayını değerlendirdi. Alan, "Ortak yayın demokrasi şöleni değildi; Yıldırım da İmamoğlu'nun reytinginden yararlanmak istedi" dedi.

SHABER3.COM

’17 yıl sonra bir ilk’ olarak tanıtılan iki adayın ortak bir yayına katılma durumunu “Demokrasi şöleni değildi” sözleriyle yorumlayan Birgün Gazetesi Yazarı-İletişimci Ümit Alan, “Yayın kararı 31 Mart’tan önce alınsaydı demokrasi için bir hamle olurdu” dedi.

‘ANA AKIM MEDYA ESKİ GÜCÜNÜ YİTİRDİ’ 

Medyanın seçim süreçlerinde oynadığı rol konusunda Hakan Aksay’ın sorularını yanıtlayan Alan, “Bu seçim sürecinde medya üstlenmesi gereken rolü üstlenmiyor. İnsanlar sosyal medyadan, bağımsız yayınlardan beslenmeye çalışıyor. Önceden ana akım dediğimiz yapı eski algı oluşturma gücünü yitirmiş durumda” dedi.

‘SAKİN ADAY İMAMOĞLU’ İMAJINI YIKMAK İSTEDİ’ 

Binali Yıldırım’ın ortak yayına katılma kararının iki sebebi olduğunu söyleyen Alan, ilk olarak Yıldırım’ın İmamoğlu’nun reytinginden faydalanmak istediğini söyledi. İkinci sebebin ise ‘sakin aday İmamoğlu’ imajını canlı yayında yıkmak olduğunu ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Yıldırım, İmamoğlu’nun reytinginden faydalanmak... Sonraki Haber >>

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:34:34