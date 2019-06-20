Oy vermeye gelenlere akıl almaz engelleme

İDO tarafından duyurulan 21-23 Haziran arasını kapsayan iptallerin, seçimlerin yapılacağı tarihte gerçekleşmesi tepki çekti. İptal edilen seferler arasında Bursa-Yenikapı, Yenikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı, Yenikapı-Bandırma, Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı ve Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri bulunuyor.







İDO’dan yapılan açıklamalarda sefer iptalinin gerekçesi olarak tarife değişikliği gösterildi.





Öte yandan Bursa ve Bandırma’dan karayoluyla İstanbul’a ulaşım mümkünken, Balıkesir’e bağlı bir ada olan Avşa’nın deniz yolu dışında ulaşım imkânı bulunmuyor. Turistik bölge olan Avşa’nın, yaz aylarında ziyaretçi sayısının arttığı ve İstanbulluların bölgeyi sıkça tercih ettiği biliniyor.















