Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım Fidan'la uzun süredir neden görüşmüyor? /09 Aralık 2016 11:25

Yıldırım Fidan'la uzun süredir neden görüşmüyor?

15 Temmuz Komisyonu üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için bir çalışma yaptı. 9 soruya yanıt aradı. O sorulardan biri Başbakan Binali Yıldırım'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın uzun süredir görüşmediğini ortaya çıkardı.

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Yıldırım Fidan'la uzun süredir neden görüşmüyor?

Araştırma Komisyonu üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan siyasi ayağın ortaya çıkarılması için bir çalışma yaptı. İşte cevabı aranan dokuz soru

1 – MİT, 15 Temmuz öncesinde hangi istihbaratları hangi kurumlara zamanında iletti?

2 – 15 Temmuz'da Başbakan ve Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarına neden ulaşamadı, sebebi nedir?

3 – 15 Temmuz sonrası kendisine bağlı MİT Müsteşarı'yla, Başbakan kaç defa görüştü? Ya da uzunca bir süreden bu yana görüşmediği iddia edilmektedir, bunun sebepleri nedir?

4 – Özellikle, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda dinlediğimiz asker kökenli kişiler, bugüne kadar Cemaat'le ilgili askeri kaynaklara bilgi gitmediğinden yakındı. Bilgi olmadığından mı, yoksa olduğu halde ilgili kurumlara bu istihbarat ulaştırılmadı?



5 – 15 Temmuz gecesi TRT'de bildiri okutan ‘yurtta sulh konseyi' kimlerden oluşuyor?

6 – Sözde darbe konseyinin siyasi uzantıları ve siyasi destekçileri kimlerdir?

7 – TMSF'nin birçok şirket hakkında aldığı el koyma kararları var. Daha önce MİT, MASAK, BDDK gibi devletin sorumlu kurumları Cemaat şirketlerinin para hareketlerini niçin fark etmedi? Gördüyse ne yaptı?

8 – 15 Temmuz'dan bu yana ByLock kullandığı iddia edilen ebeye, hemşireye, öğretmene, hâkime, hekime, polise, askere ulaşan MİT, bunları atayan il müdürlerine, genel müdürlere, müsteşarlara ve bakanlara niçin ulaşamadı? Üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere ne zaman ulaşılacak?

9 – Cemaat'e istediği arazileri tahsis eden belediye başkanlarına niçin ulaşılamadı?

Sözcü


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