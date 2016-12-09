İşte bu hafta yeni vizyona girecek 8 film

SEN BENİM HER ŞEYİMSİN





Uzun süredir tanıtımları yapılan ve bu haftanın en fazla merakla beklenen filmi olan, Sen Benim Her şeyimsin’in başrolleri Tolga Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt paylaşıyor.





Komedi filmi arayanlar için bu haftanın en ideal seçimi olan Sen Benim Her şeyimsin filminin konusu şöyle:





Sedat çok küçük yaşta öksüz kalan ve hayatta korkularını yenememiş biridir. Çıralı’da sakin bir yaşam süren Sedat’ın hayatı Pınar’ın kucağına bir bebek bırakıp gitmesiyle farklılaşacaktır.





İstanbul’a gelerek Birol sayesinde iş bulan Sedat artık hayatını kızına adayacak ve artık kızının korkularını yenmek için mücadele edecektir. Her şey yolunda giderken Sedat çocuğunu kaybetmekle karşı karşıya kalacaktır.





HAYATİ TEHLİKE









Komedi film dalında haftanın tercih edilebilecek yapımlarından Hayati Tehlike filminde Toygan Avanoğlu, Öznur Serçeler, Burç Kümbetlioğlu gibi isimler rol alıyor.



Hayati sıradan bir fırıncıdır. Ekmek fırınında sıradan bir hayat süren Hayati günün birinde mafyaya bulaşır. Haraç vermeyi reddetmesiyle başlayan macerada mafyanın içine girmek zorunda kalır. Artık o mafyanın içine yerleştirilmiş olan bir köstebektir ve tüm organizasyon ona bağlıdır. Ancak mafyanın başındaki Rus baronunun kızına aşık olması ve aşkına karşılık bulmasıyla işler iyice karışmaya başlar.







Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi







Haftanın en iddialı yabancı yapımlarından Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Lucasfilm’in yeni “ara dönem filmlerinden” ilki olma özelliğinde.







Bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryosu Chris Weitz'a ait olan filmin yapımcılığıysa pek tabii George Lucas'a emanet.







Gece Hayvanları



Austin Wright’ın 1993 yılında yazdığı “Tony ve Susan” romanından uyarlanan “Gece Hayvanları” filminin yönetmenlik koltuğunda Tom Ford oturuyor. Senaryosunu da Ford’un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher ve Armie Hammer gibi ünlü oyuncular yer alıyor.



Susan Morrow, 19 yıl önce yazar olan eşi Edward Sheffield’ı terk etmiş, ikinci evliliğinde de bir doktorun eşi olarak hayatını sürdürmeye başlamıştır.

Her şey normal giderken bir gün posta kutusunda eski eşine ait hiç yayınlanmamış ilk romanının taslağını bulur. Eski eşi taslağı yollayarak kendisine fikrini sormaktadır. Kitabı okudukça Susan’ın hayatı değişecektir.





Çılgın Ofis Partisi





Jennifer Anisyon’un başrolünde yer aldığı Çılgın Ofis Partisi filminin yönetmenlik koltuğunda Josh Gordon ve Will Speck beraber otururken filmde Kate McKinnon, Olivia Munn, Jamie Chung gibi önemli isimler de oynuyor.

Zenotek CEO'su Carol Vanstone, erkek kardeşi olan Clay'in performansından memnun değildir. Bu yüzden de ona ait olan şirket şubesini kapatmaya karar verir. Clay ve baş teknoloji sorumlusu ise durumu kurtarmak için bir plan hazırlarlar. İkilinin planı Carol’ı da etkilemek için efsane bir ofis Noel partisi hazırlamaktır. Potansiyel bir müşteriyi etkilemek ve işlerini kurtaracak bir satış anlaşması yapmak Carol'ın gözünde departmanlarını kurtarabilecek tek şeydir. Çalışanlarını bir araya getirip muazzam bir yılbaşı partisi planlamak zorunda kalan ikili pratikte her şeyi düşünmüş olsa da işler bir anda çığırından çıkacaktır... Yönetmenliğini Josh Gordon ve Will Speck'in beraber üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kate McKinnon, Olivia Munn, Jennifer Aniston, Jamie Chung, T.J. Miller ve Jason Bateman gibi başarılı isimler yer alıyor.

Şarkını Söyle



Bu haftanın animasyon yapımı Şarkını Söyle, ABD ve Japonya ortak yapımı olup, müzikal-komedi türünde bir yapım.

Sadece hayvanların yaşadığı bir dünyayı anlatan animasyon filminde Buster Moom zor dönemlerden geçen, bir dönem çok başarılı olan tiyatrodan sorumlu bir koaladır. Tiyatroyu herşeyden çok sever ve onu korumak için mücadele eder.

Tiyatroyu yeniden eski görkemine kavuşturmak için dünyanın en büyük şarkı yarışmasını yapmaya karar verir.







KASAP HAVASI







