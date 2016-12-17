Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım: Bu saldırılarla otoyol yapmamızı engelleyemezler /17 Aralık 2016 15:28

Yıldırım: Bu saldırılarla otoyol yapmamızı engelleyemezler

Kayseri’de komando birliğine yönelik bombalı araç saldırısının ardından “terörün isteğini yerine getirmemek için” diyerek programını iptal etmeyen Binali Yıldırım Maraş’ta Demokrasi Meydanı’nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Kayseri HDP il binasına üç hilalli bayrak

Son bir haftadaki bombalı saldırılarda 37 polis, 13 asker ve 7 sivil şehit oldu, 200’den fazla kişinin yaralandı. Ancak açılışta Yıldırım, hızlı trenden, otoyoldan, havalimanından, konteyner kentten şu sözlerle bahsetti:

''Bu saldırılar bizim hızlı trenle buluşmamızı geciktirir ama engelleyemezler. Modern havalimanını geciktirir ama engelleyemezler. Otoyolları yapmamıza engel değiller. Bugün burada 500 milyonun üzerinde 60 tesisimizi hizmete açıyoruz. Maraş’ın uzun süredir beklediği 2 tane önemli eseri de başlatıyoruz. Bir tanesi Kahramanmaraş’a çok büyük ve güzel havalimanı terminali yapacağız, onun da temelini atıyoruz. Altının başkenti Maraş’ın, kuyumcu kentinin de temelini atıyoruz. 25 bin kişilik konteyner kentin de açılışı gerçekleştirildi.

Bir kez daha şunu sizlerle açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Bütün dünya bilsin ki bu ülke ilelebet payidar olacaktır. Kahramanmaraş bu ülkenin geleceğine damga vuran şehirlerimizin başında gelmektedir. Bu güzel şehrimiz için ne yapsak azdır. İş, aş istihdamı büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz.''
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