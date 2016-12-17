Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da sporda OHAL ilan edildi /17 Aralık 2016 15:35

Ankara'da sporda OHAL ilan edildi

Yaşanan bombalı saldırıların ardından Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, spor karşılaşmalarına ilişkin bazı kararlar aldı.

İstanbul Beşiktaş'taki patlama anı Mobese kamerasında

Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından onaylanan karar, İl Jandarma Konutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Büyükşehir BLD Başkanlığı İtfaiye ve Zabıta Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol federasyonları, ASKF Başkanlığı, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Ankaragücü kulüplerine iletildi.
 
Tebliğ edilen karara göre, resmi ve kulüp araçlarının dışında hiçbir araç müsabaka alanlarına giremeyecek. Bu araçların tamamı aranarak stadyum otoparklarına alınırken, maça özel araçlarıyla gelen basın mensuplarının araçları dahi güvenlik nedeniyle içeri alınmayacak.

BEŞİKTAŞ SALDIRISI SONRASI ÖNLEM

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen terör saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirilmesinin ardından böyle bir önlem paketinin devreye girdiği belirtiliyor
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