Ankara'da sporda OHAL ilan edildi

Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından onaylanan karar, İl Jandarma Konutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Büyükşehir BLD Başkanlığı İtfaiye ve Zabıta Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol federasyonları, ASKF Başkanlığı, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Ankaragücü kulüplerine iletildi.







Tebliğ edilen karara göre, resmi ve kulüp araçlarının dışında hiçbir araç müsabaka alanlarına giremeyecek. Bu araçların tamamı aranarak stadyum otoparklarına alınırken, maça özel araçlarıyla gelen basın mensuplarının araçları dahi güvenlik nedeniyle içeri alınmayacak.





BEŞİKTAŞ SALDIRISI SONRASI ÖNLEM





İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen terör saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirilmesinin ardından böyle bir önlem paketinin devreye girdiği belirtiliyor