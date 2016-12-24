Yılbaşından sonra cep telefonuna büyük zam geliyor

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, yeni yılla birlikte kur kaynaklı zamlar ve Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) olası artışın etkisiyle cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişlere şahit olunacağını ileri sürerek, "Bu durum telefon satışlarında düşüşe ve zaten çok yüksek rakamlarda seyreden kayıt dışı işlemlerde ciddi artışlara sebep olacak." dedi.









Ekşi, bir süredir fiyatlara yansıtılmayan, ama yılbaşından itibaren uygulanması kaçınılmaz hale gelecek olan kur kaynaklı zam ve ÖTV'deki olası artışla cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişe şahit olunacağını savundu.





Bu durumun telefon satışlarında düşüşe ve kayıt dışı işlemlerde artışa neden olacağını öne süren Ekşi, "Oysa vergi oranlarında artış yerine, yapılacak düzenlemelerle kayıt dışı ticarette yaşanan ÖTV ve KDV kaybının önüne geçilerek, 2016 yılındaki cep telefonu satışlarından elde edilenden, 3-4 milyar lira daha fazla vergi toplanması, vergi oranlarını azaltarak dahi mümkün görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.





Ekşi, bu yılın başında 40 liralık ÖTV zammıyla geçen yıl 120 lira artı KDV olan minimum ÖTV tutarının 160 lira artı KDV olmak üzere, 188,8 liraya yükseldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:





"Bu, vergisiz fiyatı 1 lira olan bir telefonun KDV ve ÖTV ile 189,98 liranın altında satılamayacağı anlamına geliyor, ama bu yıl yazılı ve görsel basında 189 liranın altında satılan çeşit çeşit telefon gördük. Bu da ciddi bir vergi kaçağı yaşandığının aleni kanıtıdır. Geçen yıl da uyardık, yeniden uyarıyoruz, eğer müdahale edilmezse vergi kaçağı geçen yılın da üzerine çıkacak ve hedeflenen vergi gelirine ulaşılamayacağı gibi kayıtlı ve kayıt dışı iş yapanlar arasında ciddi bir haksız rekabet oluşacak. Devletimizin kanun ve nizama uygun davrananların yanında duracağını biliyoruz, ancak uygulanması muhtemel ÖTV zammı, istenilen sonuçları vermektense daha önce olduğu gibi maalesef kayıt dışı iş yapanların ekmeğine yağ sürecek gibi görünüyor. Bu tip zamlar, özellikle ekonomik segmentte yer alan telefonların daha yüksek oranda etkilenmesine sebep oluyor. Bu segmentte cihaz almayı planlayan tüketiciler, 2017'de ne yazık ki daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalabilirler."





Ekşi, "MOBİSAD olarak ülke genelinde satılan tüm telefonlardan ÖTV tahsilatı yapılma çalışmalarının artırılmasını bekliyoruz. Böylece ödeyenden daha çok vergi alma yoluna gitmeye gerek kalmadan hedeflenen vergi tahsilat rakamlarına vergiye zam yapmadan ulaşılabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.