Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: 'Şehide, gaziye ihtiyaç var' /24 Aralık 2016 17:50

Erdoğan: 'Şehide, gaziye ihtiyaç var'

Tayyip Erdoğan, DEİK Genel kurulu’nda konuşarak, “Milli seferberlik dediğim ‘eline silahı al’ değil. Ekonomimizi güçlendirmek için yapılan çalışmalar, fedakarlıkları kastediyorum” dedi. Patronlara seslenen Erdoğan, konuşmasında IŞİD'in yaktığı 2 Türk Askeri'ne dair görüntülere yine hiç değinmedi.

Erdoğan: Şehide, gaziye ihtiyaç var

Erdoğan, “Bu kritik dönemde yatırımlarını erteleyenler, Türk ekonomisine saldıranlarla aynı saftadır. Yerli paraya geçecek, oyunları bozacağız” diyen Erdoğan, “3.5 yıldır ülkemize yönelik her saldırının ekonomik kriz çabasıyla birlikte gerçekleştirildiğine tanık olduk. Kurdaki dalgalanmaya karşın 15 Temmuz’da milletimizin yaptığı gibi kararlı bir duruş ortaya koymak zorundayız” şeklinde konuştu.

Tayyip Erdoğan, “güvenli bölge olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehlikede. Kuzey Suriye’de devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şehitlerimiz canımızı yakıyor ama bir toprağın vatan olması için şehide ihtiyaç var, gaziye ihtiyaç var” diyerek yaşanan kayıpları savundu.

SORMAK GEREKMEZ Mİ?

Peki ya neden hep gariban Anadolu insanının evladı şehit olurken Bilal'ler, Berat'lar veya DEİK salonundaki patronların çocukları şehit düşmüyor? 

Neden "mış" gibi askerlik yaparak ballı pozisyonlara getiriliyorlar? 

Onlar bu vatanın evladı değil mi? 

Suriye toprağındaki hatta bataklığındaki savaşın ne için yapıldığı henüz topluma anlatılamamışken "başkasının vatanında verilen şehitler" nasıl oluyor da "bu toprağın vatan olması için şehide ihtiyaç var" diye pazarlanıyor?
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