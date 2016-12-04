Yıkıp gömeceklerdi Emniyet'e devrettiler

Gömülmesi gündeme gelmişti

Bina, TİB’in kapatılmasıyla birlikte boşa çıktı. Binanın kullanılmasını önlemek amacıyla yıkılması ve bilgisayar sistemlerinin gömülmesi gündeme gelmişti. Birbirinden farklı çok sayıda dijital sistemin kullanıldığı anlaşılan eski TİB yerleşkesi hükümet tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) tahsis edildi. Bu kapsamda, yerleşkeye EGM bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’nin taşınmasına karar verildi. Kararın ardından ülke genelinde her türlü siber suçla mücadele eden Siber Suçlarla Mücadele Dairesi yerleşkeye taşınma sürecini başlattı.

Server sistemi yenilendi





Binada kullanılan tüm server sistemi ile kablolamalar yenilendi. Veri akışının sağlandığı fiber optik kablo ve sistemlerde de yenilenme yapıldı. Özel şifreli iletişim ağı oluşturulan binadaki bilişim güvenliği sistemi üst düzey noktaya getirildi.







Halen yılda en fazla 45 bin olan dijital veriyi çözme kapasitesi, yeni personel takviyesiyle ortalama 10 kat artacak.







15 Temmuz’dan sonra başlatılan soruşturmalarda el konulan yaklaşık 500 bin dijital verinin yaklaşık bir yıl içinde çözümünün yapılarak yargılamaların hızlandırılması sağlanacak. Bu bir anlamda da haksız yere tutuklananların en az 1 yıl daha içeride tutulmak istendiğinin işareti...

