Yiğit Bulut'tan yeni bir kehanet 'Bugün doları satın 4 yıl içinde kazanacaksınız'





Yiğit Bulut , Mart ayında TRT'deki konuşmasında ''bakın insanlara 3.50'den 3.60'dan 3.70'den, 3.80'den maliyetlendirip dolar aldıranlar adamsanız özür dileyin, dolar 5 lira olacak diyen felaket tellalları, nokta noktalar, çıkın özür dileyin' demişti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, son olarak 7.23'le rekor kıran dolar/TL kuruyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında "Şimdi dövizden TL'ye dönme günü" ifadesini kullandı. Bulut, sözlerine "Bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini göreceğiz" diye devam etti.