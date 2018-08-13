Samanyolu Haber /Gündem / Yiğit Bulut'tan yeni bir kehanet 'Bugün doları satın 4 yıl içinde kazanacaksınız' /13 Ağustos 2018 09:05

Yiğit Bulut'tan yeni bir kehanet 'Bugün doları satın 4 yıl içinde kazanacaksınız'

Mart ayında 'dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin' diyen Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'dan dolar 7 TL'yi geçince yine çok tartışma bir açıklama geldi. Bulut bugünkü yazısında Bugün dolarınızı satın, 4 yıl içinde kazançlı çıkacaksınız dedi

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, son olarak 7.23'le rekor kıran dolar/TL kuruyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında "Şimdi dövizden TL'ye dönme günü" ifadesini kullandı. Bulut, sözlerine "Bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini göreceğiz" diye devam etti.

Yiğit Bulut ,  Mart ayında  TRT'deki konuşmasında ''bakın insanlara 3.50'den 3.60'dan 3.70'den, 3.80'den maliyetlendirip dolar aldıranlar adamsanız özür dileyin, dolar 5 lira olacak diyen felaket tellalları, nokta noktalar, çıkın özür dileyin' demişti. 
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