Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan ikinci hamle : zorunlu karşılık oranlarını indirdi /13 Ağustos 2018 09:11

Merkez Bankası'ndan ikinci hamle : zorunlu karşılık oranlarını indirdi

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

SHABER3.COM



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi.

Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları aşağıdaki vadeler için 400 baz puan düşürüldü.

Açıklamanın metni şu şekilde:

Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu
Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla;
 
• Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir. 

• Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.

Yabancı Para Diğer Yükümlülükler Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları Yeni Zorunlu Karşılık Oranları
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli % 24 % 20
2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli % 19 % 15
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli % 14 % 10
• Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.

• Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.

Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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