Yiğit Bulut'a KKTC'den cevap : Ciddiye almıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un “KKTC Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir” sözlerine yanıt verdi: “Bulut’un bilgi hatalarıyla dolu gayrı ciddi açıklamalarını ciddiye almaya değer bulmamakla birlikte, taşıdığı sıfat dikkate alındığında, görmezden gelinip geçiştirilemeyeceği aşikârdır.”







Bulut, TRT Haber’deki ‘Derin Analiz’ programında şunları söylemişti: “KKTC, Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir. Bir plakası olur, bir valisi olur. Orada bir cumhurbaşkanı, orada bir başbakan, orada bir meclis var ve bunun masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta.”







Bulut’un sözlerine adadan yanıt geldi.





KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sözlerin ‘kabul edilemez’ olduğunu belirterek, “‘Deniz aşırı vilayet’ tanımı, çağdaş Türkiye’nin misak-ı milli anlayışında yeri olmayan, Osmanlı tarihinin derinliklerinde kalmış, köhnemiş ve geçersiz bir kavramdır” dedi.





KKTC ve Türkiye ilişkilerinin ‘iki dost ve kardeş ülke’ temelinde gelişmesi gerektiğini ifade eden Burcu, ‘resmi sıfat sahibi kişiler’in ‘kardeşlik bağlarını zedeleyecek sorumsuz söylem’lerden uzak durması gerektiğini söyledi.





Burcu, şöyle devam etti: “Yiğit Bulut’un bilgi hatalarıyla dolu gayrı ciddi açıklamalarını ciddiye almaya değer bulmamakla birlikte, taşıdığı sıfat dikkate alındığında, görmezden gelinip geçiştirilemeyeceği aşikârdır. Hedefimiz Türkiye’nin de destek verdiği resmi tezimiz olan eşitliğimizi, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlayacak iki kurucu devlet esasına dayalı, iki toplumlu federal bir Kıbrıs’ı ortaya çıkarmaktır. Bizim dışımızdaki nedenlerle bunu sağlamak mümkün olmuyorsa, kuşkusuz ki KKTC kendini geliştirerek yoluna devam edecektir.”