Samanyolu Haber /Spor / İngiltere'de kulüplere vergi operasyonu /26 Nisan 2017 15:45

İngiltere'de kulüplere vergi operasyonu

İngiltere Gümrük ve Gelir Dairesi, vergi ve sigorta ödemelerinde usulsüzlükler yapıldığı şüphesiyle ülkede futbol kulüplerine yönelik bir vergi operasyonu başlattı.

İngiltere'de kulüplere vergi operasyonu

İngiltere ve Fransa'da 180 vergi memurunun katıldığı operasyonda gözaltına alınanlar olduğu açıklandı, sayı verilmedi.

Operasyon kapsamında West Ham ve Newcastle United'ın maçlarını oynadıkları statlara ve ofislerine baskın düzenlendi.

Baskınlarda bazı bilgisayarlara ve cep telefonlarına da el koyuldu.

Fransa'da İngiliz memurlara yardımcı eden Fransız yetkililer de belirli noktalarda aramalar geçekleştirerek bazı kişileri gözaltına aldı.

İngiltere Gümrük ve Gelir Dairesi konuyla ilgili olarak bu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşılamayacağını duyurdu.
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