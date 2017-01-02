Samanyolu Haber /Gündem / Yeter! Kafası kesik Habeş devesine döndük /02 Ocak 2017 13:47

Yeter! Kafası kesik Habeş devesine döndük

Yargı mensuplarının resmi sitesi adalet.org’ta “Mehmet Yılmaz'a açık mektup” başlıklı bir yazı kaleme alan Hakim Adem Arslan, Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında yapılan ihraçlara dikkat çekti. HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın bin 200 kişiyle ilgili tahkikatın sürdüğü yönündeki açıklaması üzerine bu mektubu kaleme aldığını belirten Hakim Adem Arslan, Cemaat'e karşı açıklamalarıyla tanınıyor.

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Bir hakimin HSYK Başkanvekiline ihraç listesi isyanı

Hakim Adem Arslan, yargı mensuplarının resmi sitesi adalet.org’ta “Mehmet Yılmaz'a açık mektup” başlıklı bir yazı yazdı. 

Arslan “Mehmet abi, şunu açıkça itiraf etmek isterim ki; başta sana olmak üzere kimi HSYK üyelerine olan saygımı ve güvenimi diri tutmak için çok efor sarf ettiğimi fakat buna daha ne kadar dayanabileceğimi kestiremediğimi bilmenizi isterim” dedi.

İşte Hakim Adem Arslan’ın o mektubu:

“Sevgili Mehmet Yılmaz, son dönem çok sık yaptığı üzere bir gazeteciye demeç vermiş, özetle, yargıyı F...'den temizledik ama yetmez 1200 kişi hakkında daha tahkikat sürüyor demiş.

Sevgili abim; artık ikisinden birine son verin.

Ya her biri bir öncekinden daha isabetsiz listeler çıkarmaya..

Ya da bu demeçleri vermeye..

Biraz da bizleri düşünün be abi..

İnan ki mental olarak çok yorulduk.

Resmen liste manyağı yaptınız bizleri..

Hayatımız liste muhabbetinden ibaret..

İtirafçı listesi,

bylock listesi,

seçim listesi,

bize oy vermemiş olabilme ihtimali listesi..

'dosyada bir şey yok ama kafamız karıştı' FETO'cu olmadığını ispatla listesi..

Yeter lütfen yeter..

Teşkilatın yüzde 40'ını attınız gitti.Daha neyin zorlaması bu..

Biraz da bizi düşünün ya..

Hepimiz 'kafası yanlış yerden kesilmiş de bir saat daha fazladan yaşayan Habeş devesine' döndük.

Herkes çok yorgun..

İki yılı bomboş geçirmenin acısını lütfen bizden çıkartmayın artık..

Herkes işine odaklanmak istiyor,bu süreç bitsin istiyor..

YA BU LİSTE MUHABBETİ DÜŞSÜN YAKAMIZDAN

Mehmet abi, şunu açıkça itiraf etmek isterim ki;

başta sana olmak üzere kimi HSYK üyelerine olan saygımı ve güvenimi diri tutmak için çok efor sarf ettiğimi fakat buna daha ne kadar dayanabileceğimi kestiremediğimi bilmenizi isterim.

Bakın size açık çek...

Eğer işin içinden çıkamadı iseniz ben de dahil hepimizi meslekten atın gitsin..

Kendi adıma hakkım size peşinen helal olsun..

Siz de kurtulun yemin billah bizde kurtulalım....

Yeter ya...

600 bin kişilik ordudan atılan asker sayısı 6 bin yokken,

400 bin kişilik emniyet teşkilatında atılan kişi sayısı 5 bin yokken,

Bir milyon kişilik öğretmen camiasında atılan kişi sayısı 20 bin bile yokken,

12 bin kişilik yargıdan 4 bin kişiyi attınız yetmedi mi...

Bu kadar mı şüphe uyandırdık sizde, bu kadar mı sevmediniz bizi,

Bize karşı sizleri merhametten bu kadar uzaklaştıran ve sizi bu kadar motive eden şey ne…

Nereye tayin olursa gittik, ne görev verilirse yaptık...

Kimimizi Hakkari'den ihraç ettiniz, kimimizi Edirne'den...

Yetmedi mi?

Çok yorgunuz bunu bilin...

Savunma dahi vermeden yuvarlak masaya toplanıp toplanıp liste yayınlamak belki sizde alışkanlık yaptı.

Fakat bizler buna alışamadık Mehmet abi...

Kendi adıma alışmayacağım da…

Savunma hakkı dahi verilmeden yapılan hiçbir tasarrufa saygı da duymayacağım.

Yapılan kolaycılığa, size ait olan toptancı anlayışa ve olmayan cemaat farkındalığınıza saygı duymayacağım...

Son olarak;

ya bu liste muhabbeti düşsün yakamızdan ya biz hepimiz toptan düşelim sizlerin yakasından...

Kalın sağlıcakla…

Seni seven ve sayan kardeşin Adem...”
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