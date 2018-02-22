Yerli teknoloji devi Bimeks battı

Semih Ardıç / Tr724

Bimeks her ne kadar alacaklılara sunulan iki şıklı çözüm paketinin nihai çözüm olacağını belirtse de piyasada bunun bir karşılığı yok. Sadece cenaze kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde kaldırılacak? ona karar verilmedi.





Zira şirketin piyasaya 100 milyon dolardan fazla vadesi geçmiş borcu olduğu biliniyor. Daha önce tahvil ihracıyla tulumbaya su koyan Bimeks kupon ödemesini de yapamamıştı.





YATIRIMCI OYALANIYOR





Borsa İstanbul’a gönderilen açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ceza yememek için yazılmış idare-i maslahattan ibaret cümlelerle dolu. Müşahhas hiç bir ilerlemeden bahsedilmeyen son açıklama ile 10 Ocak 2017’de Kamuyu Bilgilendirme Platformu’nda yayımlanan izahat arasında ne fark var?





O gün güya bankaların borçları yeniden yapılandırılacağı söyleniyordu. Küçük yatırımcı da elinde kalan hisseleri satabileceği, işlerin düzeleceği ümidi ile bugüne kadar geldi. Şirket sahipleri yatırımcıyı ve alacaklıları oyalamaktan öte gitmedi.





Aradan bir sene geçti. Şirket daha da kötüye gitti. Malî dar boğazdan kurtulması için Bimeks’i borçları ile satın alacak bir grubun çıkması lazım ki bu şartlarda kim, niye parasını tehlikeye atsın?





3 MAĞAZA AÇIK, ONLARDA DA RAFLAR BOMBOŞ





Bimeks’ten yapılan son açıklama alacaklıların mahkemeden alınacak iflas kararından sonra nakite çevirebilecekleri fazla bir varlığın kalmadığını da ele veriyor: “Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Halihazırda şirket envanterinde, 21’i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiğini, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz.”





Eski SPK Başkanı Vedat Akgiray ile kardeşi Murat Akgiray’ın 1990 yılında kurduğu Bimeks bir dönem 60 şehirde 140 mağaza ve 130 bin metrekare satış alanında faaliyet gösteriyordu.





‘YABANCILARI KOVAN MARKA’ DİYE BİLİNİYORDU





Elektronik perakendeciliğinin yabancı markalarında Electro World ve Darty’nin bavulu toplayıp gittiği esnada bazı şubeleri bünyesine katacak kadar hızlı büyüyen bir yapıya sahipti. Bu yönüyle Bimeks, ‘yabancı-savar’ diye nam salmıştı sektörde.





Sektörde Bimeks gibi bir başka markanın daha zor durumda olduğu konuşuluyor ki Türkiye’de tüketim ve AVM çılgınlığında, borçlanarak harcamakta denizin tükendiğini cümle âleme gösteren işaretler bunlar…



