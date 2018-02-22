Samanyolu Haber /Gündem / 14.5 milyon soy ağacı sorgusu yapıldı /22 Şubat 2018 15:13

14.5 milyon soy ağacı sorgusu yapıldı

Soyağacı uygulaması kapsamında, bir haftada 14 milyon 568 bin 890 belge üretildiği açıklandı.

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E-devlet üzerinden kullanıma sunulan soyağacı uygulaması kapsamında bir haftada üretilen belge sayısı açıklandı.

"Alt-üst soy raporu" hizmeti kapsamında tam 14 milyon 568 bin 890 belge üretildiği duyuruldu.
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