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14.5 milyon soy ağacı sorgusu yapıldı
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14.5 milyon soy ağacı sorgusu yapıldı
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22 Şubat 2018 15:13
14.5 milyon soy ağacı sorgusu yapıldı
Soyağacı uygulaması kapsamında, bir haftada 14 milyon 568 bin 890 belge üretildiği açıklandı.
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E-devlet üzerinden kullanıma sunulan soyağacı uygulaması kapsamında bir haftada üretilen belge sayısı açıklandı.
"Alt-üst soy raporu" hizmeti kapsamında tam 14 milyon 568 bin 890 belge üretildiği duyuruldu.
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