Samanyolu Haber /Gündem / Yerli diye reklam edilen ATAK'ların ihracatı için bile ABD'nin izni gerekiyor /04 Ağustos 2018 14:45

Yerli diye reklam edilen ATAK'ların ihracatı için bile ABD'nin izni gerekiyor

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın geçtiğimiz ay duyurduğu ve Türkiye’nin 'tek seferde yaptığı rekor ihracat' olma özelliğini taşıyan 1.5 milyar dolarlık 30 adet ATAK helikopterinin ihracatı için ABD'den izin gerekiyor

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Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, helikopterin motor hakları nedeniyle kasım ayına kadar ABD Savunma Bakanlığı’ndan ihracat izni alınamazsa, sözleşmede süre uzatımı gündeme gelecek. 

Hürriyet’e konuşan savunma kaynakları, ABD ile gerilen ilişkilerin ATAK helikopteri satışını olumsuz şekilde etkileyebileceği endişesini dile getirdiler. 

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye ihracat izni vermezse sözleşme uzatma teklifini değerlendirecek olan Pakistan makamları, ihracat anlaşmasının geleceğine karar verecek.
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