HDP'li Beştaş: Pasaportlar iade edilmedi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 181.500 vatandaşın pasaportlarına konulan tahditlerin kaldırılacağı açıklamasına rağmen bugüne kadar tahdit kayıtlarının kaldırılmadığı gibi el konulan pasaportların da iade edilmediğini söyledi.









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine de taşıyan Beştaş, özetle şunları kaydetti; “Pek çok akademisyen yurtdışında ders verdikleri üniversitelere gidememiş, öğrenciler eğitimlerini yarıda bırakmak durumunda kalmıştır. Kuşkusuz pasaportlarına el konulan bir diğer grup da gazeteciler olmuştur. Bu durum hepsinden öte anayasal güvence altında olan seyahat özgürlüğünün askıya alınması halidir.”