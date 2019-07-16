Samanyolu Haber /Gündem / 'Yerel seçimler umarım Erdoğan diktatörlüğünün sonunun başlangıcı olur' /16 Temmuz 2019 09:57

'Yerel seçimler umarım Erdoğan diktatörlüğünün sonunun başlangıcı olur'

Türkiye'deki insan hakları ihlallerini sık sık çizimleri ile dile getiren Karikatürist Carlos Latuff Türkiye'yi değerlendirdi

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Türkiye ve Ortadoğu üzerine çizdiği karikatürlerle tanınan ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi önemli şehirleri kaybeden AKP’ye ilişkin “Umarım bu, Türkiye'de Erdoğan diktatörlüğünün sonunun başlangıcı olur” dedi.

İleri Haber’e konuşan Latuff, “Brezilya'da, Erdoğan benzeri bir başkana sahipsiniz. Gündelik hayatta Brezilya'daki siyasal iklim nasıl?” sorusuna “Bolsonaro, Erdoğan gibi makyavelist bir siyasetçi değil. Erdoğan'ın zekâsından da oldukça uzak. Erdoğan, amaçları olan bir diktatör. Bolsonaro ise kör, sığ ve proto-faşist bir aptal” yanıtını verdi. 

Bolsonaro’nun halk içerisindeki memnuniyetsizliklerden faydalanarak seçildiğini söyleyen Latuff,  şunları ifade etti:

“Başkan olarak ona düşen görev, ülkede neoliberal reformları uygulamak ve ülkeyi ABD'nin çıkarlarına uygun hale getirmek. Aynı zamanda, muhafazakâr bir ajandası da var ve bu ajanda radikal Evanjelist lobi tarafından da destekleniyor. Bolsonaro, Salvini, Orvan ve Duterte gibi diğer aşırı sağcı liderler gibi İsrail'e olan desteğini de dile getirdi.”

Brezilya, Venezuela ve Avrupa'da aşırı sağın yükselişe geçmesine karşı nasıl mücadele edileceğine ilişkin ise Latuff “Halkçı kökleri olan, daha örgütlü ve birleşik bir sol hareket bence iyi bir başlangıç olacaktır” dedi. 

Latuff, “Türkiye bir yerel seçim sürecini atlattı ve AKP büyük oranda geriledi. Türkiye halklarına bu vesileyle neler söylemek istersiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Umarım bu, Türkiye'de Erdoğan diktatörlüğünün sonunun başlangıcı olur.”
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