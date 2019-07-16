Hapsetme oranında dünyada ikinciyiz

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında hapsetme oranlarında ABD’nin ardından ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvuruda Türkiye’de bulunan cezaevlerine ilişkin verileri ve yapımı süren cezaevlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri sordu.

Buna göre, Türkiye’de mevcut 353 cezaevinin artırılmış kapasitesi 218 bini bulurken, ihale aşamasındaki 23 cezaeviyle birlikte inşaatı süren 137 yeni cezaevinin toplam kapasitesi de 90 bine ulaşıyor. Türkiye’de yeni yönetim sistemine ilişkin tartışma, seçim ve geçiş sürecinin yaşandığı son iki yıllık dönemde açılan cezaevi sayısı da 27 oldu.





Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CİMER'in aktardığı bilgiler şöyle:





Türkiye’de 353 cezaevi bulunuyor





Türkiye’de şu anda 353 cezaevi bulunuyor. Resmi verilere göre 353 cezaevinin gerçek kapasitesi 114 bin 707 olurken, 4 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla artırılmış toplam kapasiteleri 218 bin 950 olarak hesaplanıyor.





137 yeni cezaevi açılacak





Resmi verilere göre Türkiye genelinde yapımına devam edilen inşaat halindeki cezaevi sayısı 114. İnşaatı süren cezaevlerinin toplam kapasitesinin ise 73 bin 448 olması öngörülüyor. Öte yandan ihale aşamasında olan 23 cezaevinin de toplam kapasitesinin 14 bin 919 olacağı hesaplanıyor. Buna göre ihale aşamasında olanlarla birlikte Türkiye’de 137 cezaevinin yapılmasına yönelik süreç işletiliyor. Buna göre önümüzdeki süreçte ihale aşaması biterek inşaatı tamamlandıktan sonra açılacak 137 cezaevinin toplam kapasitesi 88 bin 367 olacak.





Son iki yılda 27 cezaevi açıldı





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin tartışmaların ve seçim sürecinin yaşandığı 2018 yılının ilk yarısı ile yeni yönetim sisteminin ilk bir yıllık süresini kapsayan Haziran 2019 tarihine kadar olan toplam 1.5 yıllık dönem içinde Türkiye’de açılan 27 cezaevinin toplam kapasitesi 16 bin 566 kişi oldu.