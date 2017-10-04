Başarısızlıklarını vatanseverlik diye yutturmaya çalışıyorlar

Haftalık olağan basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Uyum yasalarında ‘güç bende, yeterli çoğunluğum var, istediğimi yaparım’ mantığı ile hareket edilmemelidir. Nasıl ki dünya 5’den büyükse, Türkiye’de 1’den büyüktür" diye konuştu.TBMM’nin uyum yasaları ile ilgili önemli bir sınav vereceğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:"Şimdiden uyarıyoruz; uyum yasalarında ‘güç bende, yeterli çoğunluğum var, istediğimi yaparım’ mantığı ile hareket edilmemelidir. Nasıl ki dünya 5’den büyükse, Türkiye de 1’den büyüktür. Meclis 1 kişinin, 2 kişinin değil 80 milyonun temsilcisidir. Hiçbir kişi, kurum veya makamın vesayeti altına sokulmamalıdır. Bu yüzden AK Parti’nin değil, Türkiye’nin geleceği düşünülerek hareket edilmelidir. Milleti kutuplaştırıcı değil kucaklaştırıcı bir yaklaşım ortaya konulmalıdır. Gücün hukukunu değil hukukun gücünü koruyan yasaları hayata geçirmelidir."





'YÜZDE 40 VERGİ, MALİYENİN İFLASININ İTİRAFI'





Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, iktidarın algı operasyonlarında başarılı olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu, “Algı operasyonlarında çok başarılılar, çünkü içine düştükleri her hezimeti bir zafer edasıyla sunabiliyorlar. Vergi operasyonlarında da çok başarılılar; kendi başarısızlıklarını, kendi iflaslarını, millete yükleyip bunu da vatanseverlik diye yutturmaya kalkabiliyorlar. Kimse bu millete fedakârlık dersi vermeye kalkmasın. Milletten fedakârlık bekleyenler önce kamu kaynaklarını har vurup harman savurmayı bırakmalı. Önce kendi israf ve şatafatından vazgeçmelidir. Yüzde 40 MTV vergisi maliyenin iflasının itirafıdır. Bir devlet vergi ile büyümez. Üretim ile büyür, ihracat ile büyür, sanayi ile büyür, teknoloji ile büyür, tarım ile büyür. Eğer Türkiye’nin gerçekten kalkınmasını istiyorsanız bunu, milletten fedakârlık bekleyerek değil israfı, yolsuzluğu ve yanlış yatırımları önleyerek yapabilirsiniz” diye konuştu.

