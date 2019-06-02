Yenileme seçimleri başlıyor... Bugün 3 ilçe ve 1 beldede tekrar sandık kuruldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verdiği 3 ilçe ve bir beldede belediye başkanlığı yenileme seçimleri bugün yapılıyor.





YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.





YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde seçmen bugün sandık başında.





Yusufeli'nde oy verme işlemi saat 7'de başlayıp, 16'da sona erecek. Honaz, Keskin ve Kesmetepe'de ise seçmenlen saat 8'den 17'ye kadar oy kullanabilecek.





Honaz’da neden tekrar kararı verildi?





Honaz’da CHP adayı Yüksel Kepenek ikinci sıradaki AK Parti’nin adayı Turgut Devecioğlu’ndan 8 oy fazla alarak birinci oldu. AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayıldı. Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Partili Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıktı, fark 3'e düştü.





AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayıldı ve Kepenek 1 oy farkla seçimi önde tamamladı.





AK Parti'nin yaptığı itirazı görüşen YSK ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilediği gerekçesiyle ilçede seçimlerin iptaline karar verdi.





Yusufeli’nde ne olmuştu?





Artvin'in Yusufeli ilçesinde Anadolu Ajansı'nın ilk verilerine göre 31 Mart seçimini 3 oy farkla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin kazandı. CHP sonuca itiraz etti. Partinin itirazında; 5 oy pusulasının kayıp olduğu, 2 oy pusulasının haksız yere yakıldığı ve mühürsüz 1 oy zarfı bulunduğu tespitleri yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu, kayıp oy pusulalarının seçmenler tarafından sandığa atılmadan yanlarında götürülmüş olabileceğini söyledi ve ayrıca mühürsüz oy pusulasının açılmasına karar verdi. Mühürsüz oy zarfından MHP'ye oy çıkınca haksız olarak yakılan 2 oyun sonucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle AK Parti’nin adayı Eyüp Aytekin, Yusufeli Belediye Başkanı oldu.





CHP'nin adayı Barış Demirci olağanüstü itiraz yolunu kullanacaklarını söyledi.





İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın 1'e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.





Keskin’de AK Parti – İYİ Parti yarışı





Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde de 31 Mart’ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde ise yarış İYİ Parti’li Necati Alsancak ile AK Parti’li Dede Yıldırım arasında geçti. İYİ Parti’li Alsancak bin 806 oyla seçimi önde tamamlarken, AK Parti adayı Dede bin 800 oy aldı. AK Parti’nin Keskin’de 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıyla YSK’ya yaptığı başvuru, kabul edildi ve ilçede seçimin yenilenmesine karar verildi.





3 seçim bölgesinde daha yenileme seçimi yapılacak





YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da yenileme seçimi yapılacak.





Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yenileme seçimi için 21 Temmuz'da sandık başına gidilecek.





Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.