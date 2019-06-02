Türkiye’nin lokomotifi inşaatta büyük düşüş

Türkiye İMSAD´in, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı “Mayıs 2019 Sektör Raporu”nda inşaat sektörünün yılın ilk çeyreğinde yüzde 10.9 küçüldüğü belirtildi. Üç çeyrek üst üste küçülen inşaat sektöründe en hızlı küçülmenin bu çeyrekte görüldüğüne dikkat çekilen raporda hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanmaya başlanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilenen inşaat sektöründe, bir yandan maliyetler artarken satışların gerilemesi, diğer yandan döviz ve lira kredilerinin yükselen maliyetlerinin müteahhit firmaların bir bölümünü sıkıntıya soktuğu belirtildi.







Son yılların en sert üretim daralması





Türkiye ekonomisinin yeni yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülürken gayrimenkul sektörünün yüzde 2.7 büyüdüğü belirtilen İMSAD raporunda böylece yeni yılın ilk çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 10.9 küçülme ile genel ekonominin oldukça altında bir performans gösterdiği vurgulandı. İnşaat harcamalarında keskin bir düşüş görüldü ve inşaat harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 2.3 arttı. Buna rağmen aynı dönemde gerçekleşen yıllık yüzde 27 inşaat maliyeti artışı ve yüzde 29.6 üretici fiyat endeksleri ile karşılaştırıldığında, inşaat harcamaları reel olarak yüzde 24.5 veya yüzde 27.2 daraldı. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi yılın ilk çeyrek döneminde geçen ilk çeyrek dönemine göre yüzde 22.7 küçülürken, böylece son yılların en sert üretim daralmasının yaşandığı belirtildi. Yılın ilk çeyrek döneminde yaklaşık dörtte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktığına dikkat çeken İMSAD, bu gerilemede inşaat sektöründeki küçülme ile iç pazardaki keskin daralmanın etkili olduğunu vurguladı.