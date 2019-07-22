Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda'da cami saldırısı önlemi: 10 bin silah ve teçhizat teslim edildi /22 Temmuz 2019 23:13

Yeni Zelanda'da cami saldırısı önlemi: 10 bin silah ve teçhizat teslim edildi

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından 10 binden fazla silah, silah parçaları ve aksesuarı emniyet birimlerine teslim edildi.

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Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından 10 binden fazla silah, silah parçaları ve aksesuarı emniyet birimlerine teslim edildi.

Kanlı olaydan bir ay sonra mecliste yarı otomatik silah ve saldırı tüfekleri yasaklandı. Bu model silahları olanlara da teslimat için 20 Aralık tarihine kadar süre tanındı.

Ülkede 2 binden fazla kişi geçtiğimiz cumartesi başlayan geri ödeme kampanyasından bu yana 3 bin 275 silah ve 7 bin 827 parça ve aksesuarı iade etti. Bunun için devletin kasasından 4 milyon dolar çıktı.

Yeni Zelanda hükümetinin bu plan kapsamında toplamda silah sahiplerine 140 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor.

5 milyonluk ülkede 1.5 milyon özel silah

Verilmeyen silahların tespit edilmesi durumunda ilgili kişilere 3 yıla kadar hapis cezası veya 4 bin dolara kadar para cezası kesilebilecek. Genel af kapsamında geri alınacak silahların fiyatlarını uzmanlardan oluşacak ekip belirledi.

Dünyada sivil silahlanmada 17. sırada yer alan 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da 1.5 milyon kişinin özel silahı olduğu tahmin ediliyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan kanlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi de yaralanmıştı.

(tr.euronews.com)

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