Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda Meclis Başkanı tüm dünyadan övgü aldı /21 Ağustos 2019 20:00

Yeni Zelanda Meclis Başkanı tüm dünyadan övgü aldı

Yeni Zelanda Meclis Başkanı Trevor Mallard, Meclis kürsüsünde, bir milletvekilinin oturuma getirdiği iki aylık oğluna biberonla süt verdi. Üç çocuk babası olan Mallard babalık becerisiyle sosyal medyada büyük övgü aldı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, İşçi Partisi milletvekili Tamati Coffey, bugünkü oturuma geçen ay dünyaya gelen oğlu Tutanekai ile katıldı.

Tutanekai öğle sütünü oturum sırasında Mallard’ın kucağında içti. 

Mallard, Kasım 2017’de de milletvekili Willow Jean Prime’ın üç aylık kızına süt vermişti.

Mallard bebek kucağındayken çekilen fotoğrafı Twitter’da paylaştı ve, “Normalde bu kürsüde meclis oturumlarını yönetenler oturur. Ama bugün bir VIP koltuğu benimle paylaştı.” dedi. 

Mallard yeni baba olan milletvekilini kutladı.

BABALIK İZNİ 26 HAFTAYA ÇIKARILIYOR

Parlamento iki yıl önce babalık iznini 18 haftadan 22 haftaya çıkarmıştı. Bu iznin Temmuz 2020’de 26 hafta çıkarılması planlanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına üç aylık oğlu Neve ile katılarak tarihe geçmişti. 

Resmi ziyaret sırasında bebeğin masraflarının çift tarafından karşılandığı açıklanmıştı.
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