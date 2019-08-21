Mızraklı'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Aynı hatayı yapmayın

Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolğu’nu, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecindeki desteğini hatırlatarak, “İkinci kez aynı hatayı yapmayın” diye seslendi.



Selçuk Mızdaklı, twitter hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz” sözlerinin yer aldığı haberi paylaşarak “Dokunulmazlıklar sürecindeki hatadan sonra ikinci kez aynı hatayı yapmayın. Tarih de halk da affetmez! Ellerinde ne taş ne sopa var; demokratik itirazlarını yükselten ve ‘oy namustur, oyuma sahip çıkıyorum’ diyen onurlu bir halk var!” diye yazdı.