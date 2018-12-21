Samanyolu Haber /Gündem / Yeni yılda zam yağmuruna devam: Ceza ve harçlara yapılacak zam belli oldu /21 Aralık 2018 19:51

Yeni yılda zam yağmuruna devam: Ceza ve harçlara yapılacak zam belli oldu

Yeni yıla Türkiye yine zam haberleriyle giriyor. Enflasyonun yüzde 25'e yaklaştığı 2018'i geride bırakırken maaş zamları ise aynı ölçüde artmasa da vergi ve harçlara yapılan zamlar enflasyon oranına yaklaştı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin Cuma günkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 23,73'lük 'yeniden değerleme' oranına göre belirledi. Yani yüzde 23.73 oranında zam yapıldı.

Gelecek yıl, elektrik piyasasında mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere 707 lira ile 1 milyon 776 bin 799 lira, doğal gaz piyasasında 911 bin 225 bin ile 1 milyon 562 bin 103 lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de yer aldığı mevzuat ihlallerinde bulunanlara ise 350 lira ile 1 milyon 776 bin 799 lira arasında ceza uygulanacak.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 2019 yılında uygulanacak idari para cezaları 252 ila 1 milyon 301 bin 750 lira arasında arasında değişecek.
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