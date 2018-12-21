Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor: Yeter artık, içeri alırlarsa alsınlar

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İlçe Başkanı Mürsel Kömez ve partililerin yer aldığı bir heyet Polatlı’nın Özyurt, Uzunbeyli, Sinanlı ve Hacıosmanoğlu köylerine giderek çiftçinin dertlerini dinledi.







Uzunbeyli köyünde heyet üstünde “Başın sağolsun ey çiftçim, tarım ve hayvancılık öldü” yazan siyah bir çelenkle karşılandı. Soğan ve pancar çiftçisi İYİ Parti heyetine yaşadıklarını sorunları anlattı. Hükümete isyan eden pancar üreticileri şeker fabrikalarının özelleşmesinden sonra bölgedeki köylerin sürekli farklı fabrikalara yönlendirildiğini söyledi. Alıcının mali gereklilikleri yerine getiremediğini ve belirsizlikler oluştuğunu vurgulayan köylüler Afyon Şeker Fabrikası'nın işletmecilerinin ise 25 Ekim’den beri pancarları almadığını, pancarların zor şartlarda toplandığını ve çürümeye terk edildiğini vurguladı. Bu arada bir köylünün "Artık korkmuyoruz konuşacağız içeri de alırlarsa alsınlar tutuklayacaklarsa tutuklasınlar!" diye konuşması dikkat çekti.

Soğan üreticileri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “stokçuluk” açıklamalarının ardından çok daha büyük darbe yediğini anlattı. Elde onlarca soğanın kaldığını, satılamadığını bu sebeple çürümeye terk edildiğini gördüklerini söyleyen köylüler isyan etti.